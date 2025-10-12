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Produkcja zakończona
AZ1/12
ODTWARZAJ. GŁOŚNO. W DOWOLNYM MIEJSCU
Model AZ1 firmy Philips pozwala uzyskać pełne brzmienie utworów z radia, urządzeń iPhone/iPad/iPod, płyt CD i urządzeń Bluetooth. Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth nigdy nie było tak proste dzięki technologii parowania NFC uruchamianej jednym dotknięciem. Ponadto można wpiąć mikrofon lub gitarę, aby zorganizować własne jam session.
Bluetooth® i NFC
CD, MP3-CD, FM
Podstawka dokująca USB do odtw./ładow.
40 W, wejście mikrofonu i gitary
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu.
Przypnij pasek, zarzuć go na ramię i już możesz ruszać. Rozmiary urządzenia AZ1 sprawiają, że doskonale nadaje się ono do zabrania w podróż samolotem, dzięki czemu można swobodnie pokonywać z nim większe odległości. Wytrzymała konstrukcja sprosta wielu imprezom, podczas gdy panel z elementami sterującymi można obrócić, co zapewni mu ochronę, gdy jesteś w ruchu.
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