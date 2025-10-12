Pasek do przenoszenia i solidna konstrukcja — większa mobilność urządzenia

Przypnij pasek, zarzuć go na ramię i już możesz ruszać. Rozmiary urządzenia AZ1 sprawiają, że doskonale nadaje się ono do zabrania w podróż samolotem, dzięki czemu można swobodnie pokonywać z nim większe odległości. Wytrzymała konstrukcja sprosta wielu imprezom, podczas gdy panel z elementami sterującymi można obrócić, co zapewni mu ochronę, gdy jesteś w ruchu.