MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.