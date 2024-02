Idealny sprzęt nagłaśniający na każdą okazję

Zestaw głośników AZP6/12 firmy Philips może pełnić funkcję wzmacniacza do instrumentów i systemu PA. Jest wyposażony w podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone, odtwarzacz płyt CD i magnetofon. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo przenosić. Idealnie sprawdza się podczas małych i średnich imprez, np. seminariów naukowych. Zobacz wszystkie korzyści