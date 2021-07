Zaawansowana kalibracja kolorów

Zapewnij jednolite kolory we wszystkich monitorach należących do sieci dzięki naszemu zaawansowanemu narzędziu do kalibracji kolorów. To narzędzie automatycznie wyreguluje wszystkie wyświetlacze informacyjno-reklamowe, aby kolory były w nich takie same — gwarantuje to publiczności niezapomniane wrażenia wizualne.