Zachwyć swoją publiczność

Poznaj zupełnie nowe oblicze multimediów dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach. Ten bardzo duży monitor o przekątnej 191 cm (84”) oferuje rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli — oznacza to obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.