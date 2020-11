Książkowy przewodnik po fryzurach i 11 przydatne akcesoria pozwalają stworzyć ponad 15 stylizacji

Zestaw obejmuje książkowy przewodnik po fryzurach i wszystkie przydatne akcesoria do stworzenia ponad 15 stylizacji. W zestawie do stylizacji znajdują się 2 gumki do włosów, 4 małe frotki, klamra, 4 wsuwki, grzebień i 2 spirale, dzięki którym w łatwy sposób wymodelujesz włosy. Pętelka do upinania, różne rodzaje spinek do włosów oraz ozdobny grzebyk umożliwiają eksperymentowanie i tworzenie fantastycznych fryzur.