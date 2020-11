Więcej miejsca na biurku

Podstawka do urządzeń klienckich pozwala zamontować klienty PC na podstawie SmartErgoBase monitora firmy Philips, co zapewni więcej miejsca na biurku. To proste, uniwersalne rozwiązanie umożliwia tworzenie konfiguracji typu All-in-One i zwiększenie wydajności pracy. Zobacz wszystkie korzyści