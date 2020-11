Szczoteczka może usuwać nawet 100% zanieczyszczeń

Zanieczyszczona, zmęczona skóra dzisiaj nie jest tylko chwilowo zmęczona i matowa. To także przedwcześnie postarzała skóra jutro. Nasza szczoteczka do oczyszczania skóry to połączenie gąbki z węgla pochodzącego z bambusa oraz jedwabiście gładkiego włosia, które wyciągają i usuwają nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. Jeśli zanieczyszczenia nie są prawidłowo usuwane, przywierają do skóry i wnikają głęboko, niszcząc kolagen.