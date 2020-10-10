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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTB2570/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Jeszcze więcej mocy dla Twojej muzyki

Odkryj na nowo albumy, które uwielbiasz. Ta elegancka mikrowieża zapewnia bogaty dźwięk o mocy 70 W. Teraz możesz w pełni cieszyć się klasykami z płyt CD i swoich najnowszych list odtwarzania. Głośniki w obudowie bass reflex ulepszają dźwięk za pomocą tonów niskich.

Poznaj wszystkie korzyści

Jeszcze więcej mocy dla Twojej muzyki

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Maksymalna moc wyjściowa: 70 W

USB. Natychmiastowe łączenie urządzeń muzycznych

2-drożne głośniki Bass Reflex. Pełne, potężne tony niskie

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Zalety

Jakość dźwięku

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTB2570 Mikrowieża

Data użycia 2019-10-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTB2570 Mikrowieża

Data użycia 2019-10-10

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie