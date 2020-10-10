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Produkcja zakończona
BTB2570/12
Jeszcze więcej mocy dla Twojej muzyki
Odkryj na nowo albumy, które uwielbiasz. Ta elegancka mikrowieża zapewnia bogaty dźwięk o mocy 70 W. Teraz możesz w pełni cieszyć się klasykami z płyt CD i swoich najnowszych list odtwarzania. Głośniki w obudowie bass reflex ulepszają dźwięk za pomocą tonów niskich.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Zalety
Jakość dźwięku
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTB2570 Mikrowieża
Data użycia 2019-10-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTB2570 Mikrowieża
Data użycia 2019-10-10