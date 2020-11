Regulowane ustawienia filtra wody

Ustawienia filtra wody można dostosować do twardości wody. Wystarczy obrócić pierścień regulacji na filtrze wody Intenza+. Wybierz ustawienie A dla wody miękkiej, B dla wody o średniej twardości (ustawienie fabryczne) lub C dla wody twardej. Zapewni to optymalną ochronę przed kamieniem i najlepszy smak.