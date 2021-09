Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Ten samochodowy zestaw audiowizualny firmy Philips zapewnia użytkownikowi dodatkowy komfort psychiczny. Panel przedni można zdjąć za naciśnięciem przycisku, a następnie schować go lub zabrać ze sobą. W rezultacie jednostka pozostająca w samochodzie przypomina tę w wersji podstawowej, co minimalizuje ryzyko włamania się do samochodu przez złodzieja. Teraz nie musisz się martwić o to, gdzie pozostawiasz swój samochód.