Karafka do mleka — kompletny zestaw

Nasz 2-częściowy system do spieniania mleka nie zawiera rurek ani ukrytych części i można go wyczyścić w zaledwie 15 sekund pod bieżącą wodą*. * W oparciu o testy konsumenckie przeprowadzone w Niemczech porównujące najlepsze automatyczne ekspresy do kawy (kawa + mleko) (na rok 2017) z serii Philips 3000. Zobacz wszystkie korzyści