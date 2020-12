O 50% dokładniejsze miksowanie

Dzięki technologii ProBlend 6 3D, mocy 1400 W i prędkości do 35 000 obr./min możesz delektować się delikatniejszymi koktajlami i przecierami o doskonałym smaku i odpowiedniej strukturze. Udowodniono, że motywuje to użytkowników do zwiększenia ilości owoców i warzyw w codziennej diecie. Zobacz wszystkie korzyści