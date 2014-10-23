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Produkcja zakończona

Koncentryczne głośniki samochodowe

CSP6911/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wysoka jakość dźwięku w pojeździe

Poczuj muzykę dzięki samochodowym głośnikom stereo CSP6911 firmy Philips. Te 3-drożne głośniki o wymiarach 16 x 24 cm mają moc szczytową 300 W i są wyposażone w owalny polipropylenowy stożek z głośnikiem wysokotonowym z miękką kopułką PEI, dzięki czemu możesz cieszyć się intensywnym, szczegółowym dźwiękiem i głębokim brzmieniem basów.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki 3-drożnym głośnikom stereo zapewniającym intensywny dźwięk

Wysoka jakość dźwięku w pojeździe

  • 6 x 9"

  • 3-drożne

  • Moc szczytowa 300 W

moc ciągła 50 W RMS

Owalny polipropylenowy stożek i wzbogacone, głębokie brzmienie basów

Owalny polipropylenowy stożek i wzbogacone, głębokie brzmienie basów

Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką PEI zapewnia ciepłe i zróżnicowane tony

Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką PEI zapewnia ciepłe i zróżnicowane tony

PEI (polieterimid) jest idealnym materiałem na kopułki głośników wysokotonowych ze względu na swoją niewielką wagę, dużą wytrzymałość na rozciąganie, dużą stabilność oraz tolerancję na wysoką temperaturę. Znajdująca się wewnątrz głośnika wysokotonowego mała membrana (otwarcie kopułki) produkuje dźwięki o wysokich częstotliwościach. Kopułki PEI mogą wyłapać nawet najwyższe dźwięki, aby muzyka była pełna szczegółów, ciepła i oddawała pełen zakres tonów wysokich. Kształt kopułki rozprowadza również dźwięk wokół, aby można było słuchać wysokich dźwięków z każdego miejsca w samochodzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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