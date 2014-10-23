Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
CSP6911/00
Wysoka jakość dźwięku w pojeździe
Poczuj muzykę dzięki samochodowym głośnikom stereo CSP6911 firmy Philips. Te 3-drożne głośniki o wymiarach 16 x 24 cm mają moc szczytową 300 W i są wyposażone w owalny polipropylenowy stożek z głośnikiem wysokotonowym z miękką kopułką PEI, dzięki czemu możesz cieszyć się intensywnym, szczegółowym dźwiękiem i głębokim brzmieniem basów.
6 x 9"
3-drożne
Moc szczytowa 300 W
PEI (polieterimid) jest idealnym materiałem na kopułki głośników wysokotonowych ze względu na swoją niewielką wagę, dużą wytrzymałość na rozciąganie, dużą stabilność oraz tolerancję na wysoką temperaturę. Znajdująca się wewnątrz głośnika wysokotonowego mała membrana (otwarcie kopułki) produkuje dźwięki o wysokich częstotliwościach. Kopułki PEI mogą wyłapać nawet najwyższe dźwięki, aby muzyka była pełna szczegółów, ciepła i oddawała pełen zakres tonów wysokich. Kształt kopułki rozprowadza również dźwięk wokół, aby można było słuchać wysokich dźwięków z każdego miejsca w samochodzie.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta