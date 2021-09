Zawieszenie membrany z gumy butylowej zapewnia maksymalnie płynne brzmienie

Guma butylowa o dużej czułości łączy membranę głośnika niskotonowego z ramą głośnika, tworząc okalający system zawieszenia. Gdy dźwięk dociera do stożka wewnątrz głośnika niskotonowego, sztywna i zarazem elastyczna opaska z gumy butylowej okalająca głośnik utrzymuje stożek we właściwej pozycji, chroniąc go przed silnymi wstrząsami w górę i w dół, które mogą mieć miejsce w przypadku silnego sygnału. Dzięki temu głośnik niskotonowy może wytrzymać skoki napięcia podczas głośnych dźwięków i zapewnić doskonałe brzmienie basów przy minimalnych zniekształceniach — nawet w przypadku małego głośnika.