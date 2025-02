Możliwość przesyłania sygnału HDMI 4K2K pozwala cieszyć się materiałami w jakości Ultra HD

Złącze HDMI 4K2K obsługuje standard HDMI 1.4, który z kolei umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Ultra HD (UHD). Obecnie ten termin dotyczy rozdzielczości 4K, czyli 4096 pikseli w poziomie na 2160 pikseli w pionie. To cztery razy większa rozdzielczość niż ta, którą cechują się standardowe wyświetlacze HD 1080p. Termin ten odnosi się do nieznacznie niższej rozdzielczości, którą również nazywa się 4K: 3840 pikseli w poziomie na 2160 pikseli w pionie. Oba formaty są obsługiwane przez standard HDMI 1.4. Dzięki wyświetlaczom 4K najlepsze zestawy kina domowego są równie dobre, jak komercyjne systemy używane w wielu kinach. Aby głośniki były dostosowane do przyszłych rozwiązań, standard ten został zintegrowany z rozwojem telewizorów 4K.