Regulowana wysokość wentylatora

Dzięki regulowanej nóżce, wysokość wentylatora możesz łatwo dostosować do swoich preferencji. Od 112 do 131 cm – niezależnie od tego, czy siedzisz, stoisz, czy leżysz, orzeźwiający strumień powietrza będzie tam, gdzie go potrzebujesz.