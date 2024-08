Oszczędź do 130 kWh na rachunku za energię

Nasz wentylator pozwala podnieść temperaturę na termostacie klimatyzacji o 5 stopni, aby zmaksymalizować komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Oszczędzisz nawet do 130 kWh rocznie, co stanowi równowartość do 35 euro na rachunkach za energię. Ponadto urządzenie jest energooszczędne, zużywa maksymalnie 24 W - mniej niż tradycyjna żarówka - i 90 razy mniej niż standardowy przenośny klimatyzator. (3)