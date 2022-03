Bezpośrednie połączenie USB i gniazda kart SD/MMC pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA

Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików można cieszyć się wygodnym dostępem do jeszcze większej ilości muzyki w formacie cyfrowym, korzystając bezpośredniego połączenia USB i wbudowanych gniazd na karty SD/MMC. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB lub włożyć kartę pamięci do gniazda na karty SD/MMC w zestawie muzycznym Philips – Twoja muzyka w formacie cyfrowym i fotografie będą wyświetlane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz dzielić się swoimi ulubionymi momentami z rodziną i przyjaciółmi!