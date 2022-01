DAB to więcej stacji i krystalicznie czysty dźwięk

Cyfrowa transmisja dźwięku (DAB) to najnowsze osiągnięcie w technologii radia cyfrowego. Umożliwia ona słuchanie ulubionych stacji z krystalicznie czystym dźwiękiem, zbliżonym jakością do płyty CD. Oferuje ona także znacznie większy wybór stacji radiowych, zaś szumy radiowe wynikające z zakłóceń sygnału powodowanych przez zbocza górskie, wysokie budynki i pogodę są już przeszłością. Ponieważ sygnał DAB jest całkowicie cyfrowy, stacje radiowe mogą nadawać tekst, np. informacje o programach, wiadomości, wyniki sportowe, zdjęcia, a nawet filmy, bezpośrednio do odbiornika radiowego. Radio nigdy nie brzmiało tak dobrze.