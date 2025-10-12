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Produkcja zakończona
DFR9000/01
Technologia high definition potęguje doznania filmowe
Poznaj najnowocześniejszą technologię audio i wideo podkreślającą doznania filmowe.
HDMI to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI.
Zwiększenie rozmiaru wideo umożliwia zwiększenie rozdzielczości sygnałów wideo ze standardowej (SD), wykorzystywanej w technologii DVD, do wysokiej rozdzielczości (HD). Obraz w wysokiej rozdzielczości jest ostrzejszy i wiernie przedstawia wszystkie szczegóły. Uzyskany w ten sposób wyjściowy sygnał wideo wysokiej rozdzielczości można wyświetlać na ekranach wysokiej rozdzielczości przez interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface).
NSV™ Precision Video to wbudowana technologia redukcji zakłóceń, która eliminuje zakłócenia charakterystyczne dla sygnałów wideo, oferując doskonalszy obraz.
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