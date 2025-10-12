Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DS3205/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Głośnik ze stacją dokującą DS3205 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości. Może być zasilany sieciowo lub bateryjnie.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
10 W, zasilanie sieciowe lub bateryjne
Opinie