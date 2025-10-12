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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS3205/12

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik ze stacją dokującą DS3205 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości. Może być zasilany sieciowo lub bateryjnie.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • 10 W, zasilanie sieciowe lub bateryjne

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie