Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik ze stacją dokującą DS3205 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości. Może być zasilany sieciowo lub bateryjnie.