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Produkcja zakończona
DS3600/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, oraz funkcję strumieniowego przesyłania muzyki przez Bluetooth. Możesz również zsynchronizować urządzenie iPod/iPhone/iPad z komputerem.
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie odtwarzać ulubioną muzykę z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad w zestawie audio firmy Philips.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.
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