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Produkcja zakończona
DS8500/12
Wyjątkowa jakość dźwięku i styl
Dzięki technologii PureDigital elegancki głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod ze zdumiewającą jakością. Dodatkowym atutem są zaawansowane funkcje sterowania, w tym m.in. czujnik zbliżeniowy i intuicyjny pilot zdalnego sterowania o wzornictwie i wykończeniu pasującym do głośnika.
Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.
Specjalna budowa głośników pozwala uzyskać najlepsze możliwe odtworzenie basów. Głośność akustyczna każdego z przetworników tonów średnich idealnie odpowiada parametrom akustycznym. Tony niskie są pełne i głębokie, zapewniając mocne i bogate basy.
Łagodne linie i elegancko zakrzywiona tylna część głośników nie tylko efektownie wyglądają, ale także tworzą wydajniejszą strukturę akustyczną. Specjalnie zaprojektowany kształt usztywnia obudowę i znacznie redukuje poziom rezonansu wewnątrz głośnika. Zapewnia to dokładniejszą i bardziej naturalną reprodukcję dźwięku, poprawiając też walory estetyczne samych głośników.
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