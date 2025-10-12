W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.