Duża moc, doskonałe rezultaty

Nowy miniodkurzacz FC6094 firmy Philips (14,4 V) jest przeznaczony do wydajnego odkurzania na wielu płaszczyznach. Wygodny w użyciu zestaw zawiera nasadkę do podłóg oraz rurę teleskopową do wygodnego sprzątania dużych powierzchni. Zobacz wszystkie korzyści