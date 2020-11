Szeroka gama akcesoriów do różnych zastosowań

Do odkurzacza Philips MiniVac dołączono szeroką gamę akcesoriów, dzięki którym można przy minimalnym wysiłku posprzątać domu i samochód. Odkurzacz jest wyposażony w małą i dużą szczotkę, małą i dużą szczelinówkę oraz długą rurę, które doskonale sprawdzają się podczas odkurzania nawet trudno dostępnych miejsc. Jest to idealne połączenie do sprzątania w domu i w samochodzie!