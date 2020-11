Odkurza i myje za jednym pociągnięciem

Bezprzewodowy odkurzacz PowerPro Aqua 3 w 1 z akumulatorem litowo-jonowym to wszechstronne urządzenie, które pozwala uporać się z codziennym bałaganem. Kryje w sobie bezworkowy odkurzacz pionowy do wszystkich podłóg, odkurzacz ręczny do kanap, krzeseł czy narożników, a także system czyszczenia na mokro do usuwania zaschniętych plam. Zobacz wszystkie korzyści