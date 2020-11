Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami

Odkurzacz SpeedPro Max jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.