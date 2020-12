Podłoga schnie do 50% szybciej*

Delikatne szczotki o dużej mocy wykonane z mikrofibry gwarantują 6700 obr./min, skutecznie usuwając wszelkie zabrudzenia dzięki przystosowywaniu się do różnych kształtów podłogi i czyszczeniu nawet szczelin. Szczotki czyszczą się same podczas pracy dzięki stałemu płukaniu czystą wodą oraz siłom odśrodkowym, które spychają brud i wodę zbieraną z podłogi z włókien do zbiornika na brudną wodę. Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy wymieniać szczotki AquaTrio co 6 miesięcy.