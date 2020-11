Odkurzanie, mycie i suszenie za jednym razem

Odkurzacz AquaTrio Pro jednocześnie odkurza, myje i suszy podłogę, co pozwala zaoszczędzić do 50% czasu i nakładu pracy*. Delikatne szczotki o dużej mocy wykonane z mikrofibry skutecznie usuwają brud i plamy. Daje to doskonałe, widoczne efekty na wszystkich rodzajach twardych podłóg**. Zobacz wszystkie korzyści