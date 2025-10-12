ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry
  • Wkładki z mikrofibry

Produkcja zakończona

SmartPro EasyZestaw części zamiennych

FC8008/01

Wkładki z mikrofibry

Wkładki z mikrofibry pasują do odkurzaczy automatycznych SmartPro Easy. Zestaw obejmuje 2 wkładki, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

Poznaj wszystkie korzyści

Do odkurzacza SmartPro Easy

Wkładki z mikrofibry

  • 2 wkładki z mikrofibry

Optymalna efektywność dzięki 2 wkładkom z mikrofibry

Zestaw obejmuje dwie wkładki z mikrofibry, które zapewniają optymalną wydajność czyszczenia.

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana wkładki z mikrofibry co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie