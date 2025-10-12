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Produkcja zakończona
FC8008/01
Wkładki z mikrofibry
Wkładki z mikrofibry pasują do odkurzaczy automatycznych SmartPro Easy. Zestaw obejmuje 2 wkładki, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.
2 wkładki z mikrofibry
Zestaw obejmuje dwie wkładki z mikrofibry, które zapewniają optymalną wydajność czyszczenia.
Rekomendowana wymiana wkładki z mikrofibry co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.
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