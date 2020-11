Wymienny filtr do urządzeń SpeedPro i serii 5000

Wymienny filtr do modeli Philips SpeedPro i SpeedPro Aqua, serii 5000 i Aqua serii 5000. Opakowanie zawiera zmywalny filtr piankowy, który należy czyścić co dwa tygodnie oraz wymieniać co pół roku. Zobacz wszystkie korzyści