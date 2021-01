Wygodne odkurzanie w trudno dostępnych miejscach

Nasadka DiamondFlex obraca się o 180°, co ułatwia odkurzanie wokół przedmiotów i w wąskich przestrzeniach. Nadaje się idealnie do twardych podłóg i ma uniwersalne mocowanie dzięki dołączonemu do zestawu adapterowi łączącemu. Zobacz wszystkie korzyści