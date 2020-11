Kanały powietrzne w kształcie litery Z zapobiegają spychaniu zabrudzeń przez nasadkę

Nasadka TriActive Z to wyjątkowa innowacja firmy Philips, która — w odróżnieniu od większości standardowych nasadek — sprawia, że cały brud kierowany jest do środka, a nie spychany do przodu. Innowacja polega na zastosowaniu kanałów powietrznych w kształcie litery Z, które kierują duże okruchy i drobny kurz do środka. Dzięki temu można odkurzyć dokładniej za jednym pociągnięciem.