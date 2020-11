Wytrzymały i higieniczny plastikowy pojemnik

Specjalne opracowany pojemnik do przechowywania składa się z części służącej do przechowywania węża oraz z pojemnika na nasadkę, rurę i akcesoria odkurzacza. Może również służyć do przechowywania innego sprzętu czyszczącego, takiego jak ściereczki, płyny w aerozolu itp. Pojemnik ma płaską pokrywę umożliwiającą przechowywanie na nim innych przedmiotów.