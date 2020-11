Inteligentny zestaw do sprzątania z 4 narzędziami do wszystkich zastosowań

Odkurzacz jest wyposażony w kompletny zestaw akcesoriów do wszystkich zastosowań: (1) Przedłużka umożliwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc na meblach lub wysokich półkach. (2) Narzędzie 3 w 1 doskonale sprawdza się przy odkurzaniu małych i wąskich przestrzeni. (3) Szczelinówka z małą szczotką to narzędzie, którym można łatwo manewrować wokół rogów i przedmiotów, nie blokując przepływu powietrza. (4) Długa szczotka jest idealna do czyszczenia zasłon.