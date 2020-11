Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej

Worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej i pozwalają na utrzymanie mocy ssania odkurzacza do czasu zapełnienia worka. Jeden typ worka pasuje do wszystkich modeli i jest wyposażony w mechanizm uszczelniający umożliwiający wyrzucenie worka bez bałaganu.