Domowy zestaw do czyszczenia — pełny pakiet akcesoriów

Odkurzacz jest wyposażony w kompletny zestaw akcesoriów dostosowany do Twoich potrzeb: (1) Nasadka uniwersalna (2) Nasadka do zasłon (3) Nasadka do poduszek (4) Wyjątkowo długa szczelinówka (5) Nasadka do kaloryferów (6) Przedłużka (7) Mała nasadka/szczotka 2 w 1 (8) Szczelinówka