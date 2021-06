Technologia PowerCyclone 5 natychmiast oddziela kurz od powietrza

Technologia PowerCyclone 5 maksymalizuje przepływ powietrza i wydajność odkurzania. Zapewnia skuteczne i efektywne odkurzanie w trzech krokach: 1) Powietrze szybko wpływa do komory PowerCyclone dzięki specjalnie skonstruowanemu wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza przyspiesza jego ruch w komorze, co powoduje oddzielanie się kurzu od powietrza. 3) Zoptymalizowane łopatki wentylujące odprowadzają kurz z komory do pojemnika na kurz.