zbiera o 40% więcej kurzu zapewniając lepsze efekty sprzątania

Nowy odkurzacz bezworkowy Philips PowerPro FC8764/01 zbiera więcej kurzu za jednym razem, co sprawia, że podłoga jest czysta już po kilku pociągnięciach. Dzięki temu możesz spędzić więcej czasu, robiąc to, co naprawdę lubisz. Zobacz wszystkie korzyści