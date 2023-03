Wirtualna ściana zapobiega przedostaniu się odkurzacza poza granice obszaru

Wirtualna ściana tworzy niewidoczną barierę, której odkurzacz automatyczny nie może przekroczyć. Ta bariera może służyć do zamknięcia odkurzacza w określonym pomieszczeniu lub obszarze, a także do powstrzymania go przed zbliżaniem się do przewodów elektrycznych lub komputerowych, delikatnych przedmiotów znajdujących się na podłodze itp. Wirtualna ściana ma zasięg ok. 2 metrów.