Technologia AirflowMax zapewnia ciągłą, dużą moc ssania

Wyjątkowa technologia AirflowMax utrzymuje dużą moc ssania przez długi czas, co umożliwia wykorzystanie worka do samego końca. Technologia skupia się na optymalizacji trzech kluczowych elementów: 1) Wyjątkowy żebrowany profil wewnątrz komory na kurz maksymalizuje przepływ powietrza w worku na kurz i umożliwia wykorzystanie całej powierzchni worka. 2) Pojemność specjalnie zaprojektowanej komory na kurz umożliwia pełne i równomierne rozłożenie worka. 3) Wysokiej jakości niezatykające się struktury włókien w worku na kurz pochłaniają zabrudzenia bez zatykania porów, co pozwala uniknąć redukcji mocy ssania.