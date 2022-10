Miękka szczotka zintegrowana z uchwytem i nasadka do mebli

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt, dzięki czemu zawsze można jej użyć na meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce. Nasadka do mebli została zaprojektowana z myślą o optymalnym czyszczeniu miękkich elementów wyposażenia, takich jak poduszki, kanapy i krzesła, a nawet do usuwania sierści zwierząt.