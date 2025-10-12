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Produkcja zakończona
FWM185/12
Słuchaj ulubionej muzyki MP3–CD w głębokim brzmieniu
Poczuj niezakłóconą przyjemność słuchania utworów CD/MP3/WMA aż przed 10 godzin, korzystając z urządzenia FWM185. Przyjemność słuchania kontynuuj w domu, przy użyciu przenośnego odtwarzacza z bezpośrednim łączem USB i zintegrowanym odtwarzaczem MP3.
Odtwarzanie MP3-CD
Bezp. połącz. USB
Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
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