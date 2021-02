Filtruje 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 µm

Filtr Philips NanoProtect HEPA z serii 2 jest wykonany z wysokiej jakości materiału. Wychwytuje on do 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Jest to wielkość najpowszechniejszych unoszących się w powietrzu alergenów, szkodliwych cząsteczek, bakterii i wirusów. Całe powietrze przepływa przez wysokiej klasy filtr o solidnej i stabilnej strukturze, która zapewnia dużą wydajność filtrowania.