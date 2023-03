Szybciej — od początku do końca

Jest w życiu tyle ciekawszych rzeczy niż prace domowe, dlatego lepiej jest je skończyć szybko. To wysokiej jakości żelazko firmy Philips ze specjalną spiczastą końcówką, szybko napełnianym i opróżnianym zbiorniczkiem wody oraz gładko przesuwającą się stopą zostało stworzone specjalnie po to, by przyspieszyć prasowanie. Zobacz wszystkie korzyści