Szybciej — od początku do końca

Przyśpiesz prasowanie od początku do końca: szybkie nagrzewanie, bardzo duży otwór na wodę, mocne uderzenia pary do likwidowania najtrudniejszych zagnieceń, wytrzymała ceramiczna stopa umożliwiająca szybkie prowadzenie oraz blokada kapania — to pięć sposobów na przyśpieszenie prasowania. Zobacz wszystkie korzyści