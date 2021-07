Stworzone z myślą o codziennej pracy

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko o mocy 2100 W z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto do zestawu dołączono tabletki rozpuszczające kamień. To praktyczne żelazko jest warte swojej ceny! Zobacz wszystkie korzyści