Kompaktowe rozwiązanie umożliwiające łatwe usuwanie zagnieceń

Ten ręczny steamer do ubrań idealnie nadaje się do wygładzania delikatnych oraz trudnych do wyprasowania tkanin, a także do odświeżania każdego rodzaju ubrań i tapicerki — bez ryzyka przypalenia. Lekka i kompaktowa budowa ułatwia korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu i czasie. Użyj pary i gotowe! Zobacz wszystkie korzyści