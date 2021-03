Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania, bez ryzyka przypalenia

Parownica jest bezpieczna dla wszystkich ubrań i tkanin przeznaczonych do prasowania. Płytę parową można w bezpieczny sposób dociskać do wszelkiego rodzaju odzieży — bez ryzyka przypalenia. To doskonałe rozwiązanie w przypadku delikatnych tkanin, takich jak jedwab.