Testowane i zatwierdzone przez niezależnych ekspertów w dziedzinie tkanin

To żelazko zapewnia doskonałą jakość prasowania — potwierdziły to testy przeprowadzone przez niezależne instytuty z branży tekstylnej, takie jak DWI, IWTO i Woolmark. Program Woolmark Apparel Care ma zadanie pomóc klientom w zidentyfikowaniu wysokiej jakości produktów do pielęgnacji ubrań, które firma Woolmark zatwierdziła do stosowania na odzieży wełnianej. Do tej pory tylko firma Philips oferująca oryginalną technologię OptimalTemp otrzymała od firmy Woolmark certyfikat Gold. Można mieć pewność, że produkty do pielęgnacji odzieży zatwierdzone przez firmę Woolmark zapewnią wełnianym tkaninom idealną ochronę.