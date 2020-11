Wygodne tryby pary: DynamiQ, MAX (maks.), ECO i OFF (wył.)

Do wyboru jest kilka trybów pary. Tryb DynamiQ automatycznie zapewnia odpowiedni strumień pary. Tryb maksymalny MAX usuwa uporczywe zagniecenia za pomocą ciągłego wytwarzania pary. Tryb ECO z minimalnym ciągłym strumieniem pary umożliwia zaoszczędzenie do 20% energii, a tryb OFF wyłącza wytwarzanie pary.