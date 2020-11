Inteligentny system antywapienny z dźwiękowym i świetlnym przypomnieniem o usuwaniu kamienia

Inteligentny system antywapienny to zintegrowana funkcja usuwania kamienia i czyszczenia, która chroni żelazko z generatorem pary. Po każdych 10 godzinach prasowania zostanie wyemitowane dźwiękowe i świetlne przypomnienie o konieczności wykonania procedury usuwania kamienia. Dzięki specjalnemu pojemnikowi można ją wykonać w wygodny sposób — wystarczy oprzeć żelazko o pojemnik; nie trzeba go trzymać, obciążając kręgosłup. Po zakończeniu procesu czyszczenia cała brudna woda zbiera się w pojemniku, a żelazko z generatorem pary jest ponownie gotowe do użycia.